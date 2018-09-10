10:28
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Генеральная уборка" в Тихом океане: подготовка почти завершена

25 Читати новину українською

К "генеральной уборке" в Тихом океане готовятся на западном побережье США. В Сан-Франциско молодой голландский изобретатель Боян Слат испытывает систему очистки Ocean Cleanup. Обещает, что его прибор сможет освободить океанские воды от мусора, которого накопилось 88 тысяч тонн.

Новый "континент" в Тихом океане появился благодаря человеческой деятельности и полностью состоит из мусора, в основном – пластика.

Читайте также: В Армении начали запрещать пластиковые пакеты

Здесь может плавать бутылка из Лос-Анджелеса рядом с контейнером из Манилы. По оценке специалистов, посреди Тихого океана накопилось более 88 тысяч тонн мусора. Площадь мусорного пятна равна двум площадям американского штата Техас.

Эта проблема имеет три аспекта. Во-первых, сотням видам рыб грозит исчезновение. Кроме того, экономические риски. Загрязнение пластиком стоит несколько сотен миллиардов долларов, ведь влияет на рыбную промышленность и туризм. А еще небольшие частицы пластика попадают в пищевую цепь, поэтому и с едой – в организм людей, а это уже – угроза для человечества,
– пояснил основатель Ocean Cleanup Боян Слат.

24-летний Боян решил взяться за генеральную уборку в Тихом океане: "Миссия компании Ocean Cleanup – очистить океан от пластика".

Как работает технология, изобретатель объясняет на видео:

За пять лет молодой голландец смог собрать 30 миллионов долларов на свой стартап под названием Ocean Cleanup. Боян разработал специальную очистительную систему для реализации этой амбициозной цели. Она состоит из цепи труб длиной 600 метров. Под действием ветра и волн цепь изгибается в форме буквы U и туда попадает мусор, который затем вывозят на кораблях на материк и там перерабатывают.


Подготовительные к старту работы почти завершены

Трубы оснащены электролампами, камерами и датчиками для избежания столкновений. Сейчас система проходит испытания недалеко от Сан-Франциско. Если они будут успешными, то уже к концу 2018 году к "Большому мусорному пятну" посреди Тихого океана поплывут 60 таких аппаратов.

Читайте также: Еще одна страна откажется от одноразовых пластиковых пакетов с 2019

По словам Бояна, за 5 лет они смогут собрать 50% мусора, который там плавает. А полностью очистить Тихий океан от пятна можно будет до 2040 года.

Теги: Новости США Экология
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
9 сентября, 20:02 Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Париже ожесточенные столкновения у турецкого посольства
 8 февраля 2016 , 19:29
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук