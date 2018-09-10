"Генеральная уборка" в Тихом океане: подготовка почти завершена

К "генеральной уборке" в Тихом океане готовятся на западном побережье США. В Сан-Франциско молодой голландский изобретатель Боян Слат испытывает систему очистки Ocean Cleanup. Обещает, что его прибор сможет освободить океанские воды от мусора, которого накопилось 88 тысяч тонн.

Новый "континент" в Тихом океане появился благодаря человеческой деятельности и полностью состоит из мусора, в основном – пластика.

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Здесь может плавать бутылка из Лос-Анджелеса рядом с контейнером из Манилы. По оценке специалистов, посреди Тихого океана накопилось более 88 тысяч тонн мусора. Площадь мусорного пятна равна двум площадям американского штата Техас.

Эта проблема имеет три аспекта. Во-первых, сотням видам рыб грозит исчезновение. Кроме того, экономические риски. Загрязнение пластиком стоит несколько сотен миллиардов долларов, ведь влияет на рыбную промышленность и туризм. А еще небольшие частицы пластика попадают в пищевую цепь, поэтому и с едой – в организм людей, а это уже – угроза для человечества,

– пояснил основатель Ocean Cleanup Боян Слат.

24-летний Боян решил взяться за генеральную уборку в Тихом океане: "Миссия компании Ocean Cleanup – очистить океан от пластика".



Как работает технология, изобретатель объясняет на видео:

За пять лет молодой голландец смог собрать 30 миллионов долларов на свой стартап под названием Ocean Cleanup. Боян разработал специальную очистительную систему для реализации этой амбициозной цели. Она состоит из цепи труб длиной 600 метров. Под действием ветра и волн цепь изгибается в форме буквы U и туда попадает мусор, который затем вывозят на кораблях на материк и там перерабатывают.



Подготовительные к старту работы почти завершены



Трубы оснащены электролампами, камерами и датчиками для избежания столкновений. Сейчас система проходит испытания недалеко от Сан-Франциско. Если они будут успешными, то уже к концу 2018 году к "Большому мусорному пятну" посреди Тихого океана поплывут 60 таких аппаратов.

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По словам Бояна, за 5 лет они смогут собрать 50% мусора, который там плавает. А полностью очистить Тихий океан от пятна можно будет до 2040 года.