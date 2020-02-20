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      Генеральный прокурор Хорватии уходит в отставку, потому что он – масон

      - Читати новину українською
      Хорватский генпрокурор уходит в отставку, потому что – масон / teleskop.hr

      Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич 19 февраля вечером заявил, что уходит в отставку – как раз после того, как глава правительства страны пригрозил, что утром сам инициирует процедуру увольнения генпрокурора. Причина конфликта крайне необычная: Еленич, как оказалось, член масонской ложи.

      В Хорватии разгорелся громкий скандал: генеральный прокурор страны Дражен Еленич – член масонской ложи. Об этом рассказал издание hr.n1info.com

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      Еленич занимал должность генпрокурора с апреля 2018 года, а с 2011 по 2018 был заместителем главы ведомства. Как оказалось, чиновник все это время скрывал важную информацию: что он является членом масонской ложи. 

      Примечательно, что членство в масонской ложе не нарушают законов Хорватии, однако сокрытие этого факта – нарушает. Поэтому Еленич, как честный генпрокурор, как только информация о его принадлежности к масонам стала публичной, признал это.

      Правда, глава правительства страны Андрей Пленкович за несколько часов до этого поставил ультиматум: или генпрокурор сам уйдет с должности, или утром 20 февраля правительство инициирует процедуру его отставки. 

      • Заметим, жесткая позиция хорватского премьера по Еленичу не удивляет: тот ранее неоднократно призывал главу правительства уйти с должности. 

      Итак, вечером 19 февраля Еленич обнародовал заявление: "Я выполнял обязанности генерального прокурора Республики Хорватия с гордостью, преданностью, профессионализмом и честностью", а членство в масонской ложе "никоим образом не повлияло на выполнение моих обязанностей".

      • Решение уйти в отставку Еленич при этом назвал "единственным, моральным и ответственным". 

      К слову, президент Хорватии Зоран Миланович стал на сторону премьера: мол, членство госслужащего в масонской ложе ставит под сомнение его объективность и лояльность. А рядом с этим – признал, что его тоже приглашали стать масоном. Конечно, много лет назад, и, конечно, он отказался. 

      Кто такие масоны и почему принадлежность к ним генпрокурора возмутила хорватов

      Масонство или франкмасонство – сложный исторический феномен. Наиболее распространенное определение – это "система морали, изложенная в аллегориях и символах", всемирное братство, Орден и тому подобное. 

      Источники масонства – в средневековье, когда масоны (каменщики, которые строили храмы) были объединены в ложи (цеха). Впоследствии "построение храма" перешло из практической плоскости в духовную: масоны "строят Храм", причем только они знают, как, где и зачем. 

      С масонами связано много мифов и легенд (например, изображение пирамиды и глаза на американских долларах считают одним из символов масонства), конспиративных теорий, теорий заговоров и мирового господства и тому подобное.

      В любом случае, масонские ложи – это тайные организации. А значит, считают хорваты, государственные служащие, еще и такого высокого ранга, не имеют права в таких организациях находиться. 

      Владимир Кличко получил титул чемпиона по боксу от Международного олимпийского комитета
      19 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики История Хорватия
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