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      Генеральний прокурор Хорватії йде у відставку, бо він – масон

      - Читать новость на русском
      Хорватський генпрокурор йде у відставку, бо – масон / teleskop.hr

      Генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич 19 лютого увечері заявив, що йде у відставку – якраз після того, як голова уряду країни пригрозив, що зранку сам ініціює процедуру звільнення генпрокурора. Причина конфлікту вкрай незвична: Єленич, як виявилося, член масонської ложі.

      У Хорватії розгорівся гучний скандал: генеральний прокурор країни Дражен Єленич – член масонської ложі. Про це розповіло видання hr.n1info.com

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      Єленич обіймав посаду генпрокурора з квітня 2018 року, а з 2011 до 2018 був заступником голови відомства. Як виявилося, чиновник весь цей час приховував важливу інформацію: що він є членом масонської ложі. 

      Примітно, що членство в масонській ложі не порушує жодних законів Хорватії, однак приховування цього факту – порушує. Тому Єленич, як чесний генпрокурор, щойно інформація про його приналежність до масонів стала публічною, визнав це.

      Щоправда, голова уряду країни Андрей Пленкович за кілька годин до цього поставив ультиматум: або генпрокурор сам піде з посади, або зранку 20 лютого уряд ініціює процедуру його відставки. 

      • Зауважимо, жорстка позиція хорватського прем'єра щодо Єленича не дивує: той раніше неодноразово закликав голову уряду піти з посади. 

      Отже, увечері 19 лютого Єленич оприлюднив заяву: "Я виконував обов'язки генерального прокурора Республіки Хорватія з гордістю, відданістю, професіоналізмом і чесністю", а членство у масонській ложі "жодним чином не вплинуло на виконання моїх обов'язків".

      • Рішення піти у відставку Єленич при цьому назвав "єдиним, моральним і відповідальним". 

      До слова, президент Хорватії Зоран Міланович став на бік прем'єра: мовляв, членство держслужбовця в масонській ложі ставить під сумнів його об'єктивність і лояльність. А поруч з цим – визнав, що його теж запрошували стати масоном. Звісно, багато років тому, і, звісно, він відмовився. 

      Хто такі масони й чому приналежність до них генпрокурора обурила хорватів

      Масонство або франкмасонство – складний історичний феномен. Найбільш поширене визначення – це "система моралі, викладена в алегоріях та символах",  всесвітнє братство, Орден тощо. 

      Джерела масонства – у середньовіччі, коли масони (каменярі, які будували храми) об'єднувалися в ложі (цехи). Згодом "побудова храму" перейшла з практичної площини у духовну: масони "будують Храм", причому тільки вони знають, який, де і навіщо. 

      З масонами пов'язано багато міфів та легенд (наприклад, зображення піраміди та ока на американських доларах вважають одним із символів масонства), конспіративних теорій, теорій змов та світового панування тощо.

      У будь-якому випадку, масонські ложі – це таємні організації. А отже, вважають хорвати, державні службовці, ще й такого високого рангу, не мають права у таких організаціях перебувати. 

      Я думаю, Зеленський хотів би забути про Коломойського, – журналіст Мартиненко
      19 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Історія Хорватія
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