Генеральний прокурор Хорватії йде у відставку, бо він – масон

Генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич 19 лютого увечері заявив, що йде у відставку – якраз після того, як голова уряду країни пригрозив, що зранку сам ініціює процедуру звільнення генпрокурора. Причина конфлікту вкрай незвична: Єленич, як виявилося, член масонської ложі.

У Хорватії розгорівся гучний скандал: генеральний прокурор країни Дражен Єленич – член масонської ложі. Про це розповіло видання hr.n1info.com.

Дивіться також: Словацькі депутати заночували у парламенті на знак протесту: фото

Єленич обіймав посаду генпрокурора з квітня 2018 року, а з 2011 до 2018 був заступником голови відомства. Як виявилося, чиновник весь цей час приховував важливу інформацію: що він є членом масонської ложі.

Примітно, що членство в масонській ложі не порушує жодних законів Хорватії, однак приховування цього факту – порушує. Тому Єленич, як чесний генпрокурор, щойно інформація про його приналежність до масонів стала публічною, визнав це.

Щоправда, голова уряду країни Андрей Пленкович за кілька годин до цього поставив ультиматум: або генпрокурор сам піде з посади, або зранку 20 лютого уряд ініціює процедуру його відставки.

Зауважимо, жорстка позиція хорватського прем'єра щодо Єленича не дивує: той раніше неодноразово закликав голову уряду піти з посади.

Отже, увечері 19 лютого Єленич оприлюднив заяву: "Я виконував обов'язки генерального прокурора Республіки Хорватія з гордістю, відданістю, професіоналізмом і чесністю", а членство у масонській ложі "жодним чином не вплинуло на виконання моїх обов'язків".

Рішення піти у відставку Єленич при цьому назвав "єдиним, моральним і відповідальним".

До слова, президент Хорватії Зоран Міланович став на бік прем'єра: мовляв, членство держслужбовця в масонській ложі ставить під сумнів його об'єктивність і лояльність. А поруч з цим – визнав, що його теж запрошували стати масоном. Звісно, багато років тому, і, звісно, він відмовився.

Хто такі масони й чому приналежність до них генпрокурора обурила хорватів

Масонство або франкмасонство – складний історичний феномен. Найбільш поширене визначення – це "система моралі, викладена в алегоріях та символах", всесвітнє братство, Орден тощо.

Джерела масонства – у середньовіччі, коли масони (каменярі, які будували храми) об'єднувалися в ложі (цехи). Згодом "побудова храму" перейшла з практичної площини у духовну: масони "будують Храм", причому тільки вони знають, який, де і навіщо.

З масонами пов'язано багато міфів та легенд (наприклад, зображення піраміди та ока на американських доларах вважають одним із символів масонства), конспіративних теорій, теорій змов та світового панування тощо.

У будь-якому випадку, масонські ложі – це таємні організації. А отже, вважають хорвати, державні службовці, ще й такого високого рангу, не мають права у таких організаціях перебувати.