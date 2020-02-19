Ніч у парламенті: у Словаччині депутати протестують проти змін до бюджету – фото

Шість депутатів словацького парламенту провели ніч у сесійній залі, а вранці заблокували трибуну. Парламентарі намагають завадити проведенню засідання, на якому планують розглянути додаткові соціальні ініціативи.

Депутати вважають засідання парламенту незаконним, повідомляє Novinky.

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Парламентарі окупували трибуну ще у вівторок (18 лютого – 24 канал) і завадили засіданню. Після перерви до середи вони залишилися ночувати у спальних мішках на підлозі у сесійній залі,

– йдеться в повідомленні.

Вранці парламентарі продовжили блокувати трибуну з вимогою не приймати рішення про соціальні зміни напередодні виборів.

Голова парламенту попросив їх звільнити трибуну або вийти зі приміщення парламенту. "Ми залишаємося в парламенті, ми будемо на трибуні, поки не впадемо або поки ситуація не зміниться", – заявив депутат Мирослав Беблави.

Чому депутати протестують

В останній день лютого в Словаччині відбудуться парламентські вибори.

У парламент планують обговорити соціальні заходи на суму понад 800 мільйонів євро. Урядова коаліція хоче в останній момент ввести важливі зміни: подвоїти дитячу допомогу, ввести 13-ту пенсію та скасувати віньєтки для легкових автомобілів до 3,5 тонн.

подвоїти дитячу допомогу, ввести 13-ту пенсію та скасувати віньєтки для легкових автомобілів до 3,5 тонн. Опозиція з цим не погоджується, називаючи такі дії передвиборчою корупцією.



У Словаччині депутати ночували у сесійній залі, протестують проти змін до бюджету / Novinky.cz