У парламенті Грузії під час виступу спікера ввімкнули гімн СРСР: відео

Депутатка від опозиційної партії влаштувала у грузинському парламенті незвичайну акцію протесту. Вона ввімкнула через мегафон гімн Радянського Союзу, коли зі звітом виступав спікер парламенту Арчіл Талавкадзе.

Про інцидент у законодавчому органу Грузії повідомляє Apsny.ge.

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Депутатка від опозиційної партії "Європейська Грузія – рух за свободу" Олена Хошатрія влаштувала в парламенті Грузії незвичайну акцію протесту, ввімкнувши через мегафон гімн СРСР,

– йдеться в повідомленні.

У той час виступав спікер парламенту Арчіл Талавкадзе. Він звітував про виконану у 2019 році роботу. Талаквадзе виступив зі звинуваченням у бік нинішньої опозиції. Він заявив, що ті, хто у 2008 році були при владі, "залишили на полі бою своїх убитих військових". Крім того, влада не подбала про мирне населення, яке проживало в зоні конфлікту.

"Ось і вони (опозиція – 24 канал) з’явилися. Поаплодуймо. Вони увійшли символічно, послухаймо їх", – відреагував Талаквадзе з трибуни.

На інцидент швидко відреагували. Депутатку Олену Хошатрію вивели зі залу парламенту. А спікер продовжив свою промову.

У грузинському парламенті під час виступу спікера ввімкнули гімн СРСР: дивіться відео

Зверніть увагу! Від ранку 18 лютого опозиція проводить акцію протесту біля стін парламенту. Протестувальники виступають проти призначення Іраклія Шотадзе на посаду генпрокурора.

Що відомо про Абхазію? Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.