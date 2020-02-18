В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР: видео

Депутат от оппозиционной партии устроила в грузинском парламенте необычную акцию протеста. Она включила через мегафон гимн Советского Союза, когда с отчетом выступал спикер парламента Арчил Талавкадзе.

Об инциденте в законодательном органе Грузии сообщает Apsny.ge.

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Депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Елена Хошатрия устроила в парламенте Грузии необычную акцию протеста, включив через мегафон гимн СССР,

– говорится в сообщении.

В то время выступал спикер парламента Арчил Талавкадзе. Он отчитывался о проделанной в 2019 году работе. Талаквадзе выступил с обвинением в сторону нынешней оппозиции. Он заявил, что те, кто в 2008 году были при власти, "оставили на поле боя своих убитых военных". Кроме того, власть не позаботилась о мирном населении, которое проживало в зоне конфликта.

"Вот и они (оппозиция – 24 канал) появились. Поаплодируем. Они вошли символично, послушаем их", – отреагировал Талаквадзе с трибуны.

На инцидент быстро отреагировали. Депутата Елену Хошатрию вывели из зала парламента. А спикер продолжил свою речь.

В грузинском парламенте во время выступления спикера включили гимн СССР: смотрите видео

Обратите внимание! С утра 18 февраля оппозиция проводит акцию протеста у стен парламента. Протестующие выступают против назначения Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора.

Что известно об Абхазии?Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, а впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.