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      В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР: видео

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      На трибуне выступал Арчил Талавкадзе, когда зазвучал гимн СССР / newstbilisi.info

      Депутат от оппозиционной партии устроила в грузинском парламенте необычную акцию протеста. Она включила через мегафон гимн Советского Союза, когда с отчетом выступал спикер парламента Арчил Талавкадзе.

      Об инциденте в законодательном органе Грузии сообщает Apsny.ge.

      Читайте также: За убийством грузинского военного в Германии стоит ФСБ, – Bellingcat

      Депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Елена Хошатрия устроила в парламенте Грузии необычную акцию протеста, включив через мегафон гимн СССР,
      – говорится в сообщении.

      В то время выступал спикер парламента Арчил Талавкадзе. Он отчитывался о проделанной в 2019 году работе. Талаквадзе выступил с обвинением в сторону нынешней оппозиции. Он заявил, что те, кто в 2008 году были при власти, "оставили на поле боя своих убитых военных". Кроме того, власть не позаботилась о мирном населении, которое проживало в зоне конфликта.

      "Вот и они (оппозиция – 24 канал) появились. Поаплодируем. Они вошли символично, послушаем их", – отреагировал Талаквадзе с трибуны.

      На инцидент быстро отреагировали. Депутата Елену Хошатрию вывели из зала парламента. А спикер продолжил свою речь.

      В грузинском парламенте во время выступления спикера включили гимн СССР: смотрите видео

      Обратите внимание! С утра 18 февраля оппозиция проводит акцию протеста у стен парламента. Протестующие выступают против назначения Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора.

      Что известно об Абхазии?Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, а впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: СССР Новости политики Курьезные новости История Абхазия Новости Грузии
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