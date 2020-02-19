Ночь в парламенте: в Словакии депутаты протестуют против изменений в бюджет – фото
Шесть депутатов словацкого парламента провели ночь в сессионном зале, а утром заблокировали трибуну. Парламентарии пытаются помешать проведению заседания, на котором планируют рассмотреть дополнительные социальные инициативы.
Депутаты считают заседание парламента незаконным, сообщает Novinky.
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Парламентарии оккупировали трибуну еще во вторник (18 февраля – 24 канал) и помешали заседанию. После перерыва до среды они остались ночевать в спальных мешках на полу в сессионном зале,
– говорится в сообщении.
Утром парламентарии продолжили блокировать трибуну с требованием не принимать решения о социальных изменениях накануне выборов.
Председатель парламента попросил их освободить трибуну или выйти из здания парламента. "Мы остаемся в парламенте, мы будем на трибуне, пока не упадем или пока ситуация не изменится", – заявил депутат Мирослав Беблави.
Почему депутаты протестуют
- В последний день февраля в Словакии состоятся парламентские выборы.
- В парламент планируют обсудить социальные мероприятия на сумму более 800 миллионов евро. Правительственная коалиция хочет в последний момент ввести важные изменения: удвоить детское пособие, ввести 13-ю пенсию и отменить виньетки для легковых автомобилей до 3,5 тонн.
- Оппозиция с этим не согласна, называя такие действия предвыборной коррупцией.
В Словакии депутаты ночевали в сессионном зале, протестуют против изменений в бюджет/ Novinky.cz