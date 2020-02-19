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      Ночь в парламенте: в Словакии депутаты протестуют против изменений в бюджет – фото

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      В Словакии депутаты ночевали в парламенте, протестуя против изменений в бюджет

      Шесть депутатов словацкого парламента провели ночь в сессионном зале, а утром заблокировали трибуну. Парламентарии пытаются помешать проведению заседания, на котором планируют рассмотреть дополнительные социальные инициативы.

      Депутаты считают заседание парламента незаконным, сообщает Novinky.

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      Парламентарии оккупировали трибуну еще во вторник (18 февраля – 24 канал) и помешали заседанию. После перерыва до среды они остались ночевать в спальных мешках на полу в сессионном зале,
      – говорится в сообщении.

      Утром парламентарии продолжили блокировать трибуну с требованием не принимать решения о социальных изменениях накануне выборов.

      Председатель парламента попросил их освободить трибуну или выйти из здания парламента. "Мы остаемся в парламенте, мы будем на трибуне, пока не упадем или пока ситуация не изменится", – заявил депутат Мирослав Беблави.

      Почему депутаты протестуют

      • В последний день февраля в Словакии состоятся парламентские выборы.
      • В парламент планируют обсудить социальные мероприятия на сумму более 800 миллионов евро. Правительственная коалиция хочет в последний момент ввести важные изменения: удвоить детское пособие, ввести 13-ю пенсию и отменить виньетки для легковых автомобилей до 3,5 тонн.
      • Оппозиция с этим не согласна, называя такие действия предвыборной коррупцией.

      словаччина
      В Словакии депутаты ночевали в сессионном зале, протестуют против изменений в бюджет/ Novinky.cz

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Протесты Словакия
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