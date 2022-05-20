На этих фото улыбки и гордость за то, что украинцы. Уверенность в будущем и несокрушимость духа. Вышиванка – это оберег украинцев, поэтому верим, что вскоре наши воины сменят военную форму на вышитые рубашки. А пока просмотрим их фото с Дня вышиванки прошлых лет.

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Защитники Мариуполя в довоенное время в вышиванках и с улыбками

Дмитрий с невестой

На фото защитник Данилов Дмитрий с невестой Анной Науменко . Именно в этом белом вышитом платье Анна собирается выходить замуж.

Мы встречаемся с 2014 года, предложение он сделал мне в 2018 году. А в этом году, в 2022-м, мы должны пожениться. Я привыкла ждать, но сейчас каждый день ожидания невыносим, – поделилась Анна.

В обращении с призывом освободить бойцов с "Азовстали", Анна рассказала, что ее возлюбленный изменил привычную жизнь, учебу, спорт и ушел защищать страну, наше спокойствие вместе с другими ребятами еще 8 лет назад.



Анна Науменко в вышитом белом платье / Фото предоставлены редакции Анной



Счастливые влюбленные во время войны / Фото предоставлены редакции Анной

Вишняк Артем

Вишняк Татьяна, Ставр и их сын Артем. Фото сделано несколько лет назад, парень еще совсем юный, сейчас ему 20 лет, и он защищает крепость Мариуполя "Азовсталь".



Прекрасная семья всегда уважала вышиванку и украинскую культуру / Фото предоставлены редакции

Украинские защитники в вышиванках / Фото предоставлены редакции

Обратите внимание! День вышиванки отмечают уже 16 лет, ведь начала его еще в 2006 году Леся Воронюк. В этом году она поблагодарила защитников Мариуполя за жизненный пример борьбы и любви, и вооруженные силы Украины и всех, кто защищает наше государство на своих фронтах, за возможность одеть сегодня вышитую рубашку в украинской Украине.

Вышиванка оберег украинцев

С праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, он записал видеообращение, где отметил, что вышиванка – это наш оберег.

Елена Зеленская добавила, что с войной этот праздник приобрел особый щемящий смысл, и чтобы не было, но Украина победит российских оккупантов.

А боец черкасской терробороны создал боевую вышиванку, которая прекрасно сочетается с боевой рубашкой ВСУ.

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