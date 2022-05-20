На цих фото посмішки та гордість за те, що українці. Впевненість у майбутньому та незламність духу. Вишиванка – це оберіг українців, тож віримо, що незабаром наші воїни змінять військову форму на вишиті сорочки. А поки переглянемо їх фото з Дня вишиванки минулих років.
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Захисники Маріуполя у довоєнний час у вишиванках та посмішках
- Дмитро з нареченою
На фото захисник Данілов Дмитро з нареченою Ганною Науменко. Саме у цій білій вишитій сукні Ганна збирається виходити заміж.
Ми зустрічаємось з 2014 року, пропозицію він зробив мені в 2018-му. А цього року, в 2022-му, ми маємо одружитися. Я звикла чекати, але зараз кожен день очікування нестерпний, – поділилась Ганна.
У зверненні із закликом звільнити бійців з "Азовсталі", Ганна розповіла, що її наречений змінив звичне життя, навчання, спорт і пішов обороняти країну, наш спокій разом з іншими хлопцями ще 8 років тому.
Ганна Науменко у вишитій білій сукні / Фото надані редакції Ганною
Щасливі закохані у час до війни / Фото надані редакції Ганною
- Вишняк Артем
Вишняк Тетяна, Ставр і їх син Артем. Фото зроблене кілька років тому, хлопець ще зовсім юний, зараз йому 20 років і він захищає фортецю Маріуполя "Азовсталь".
Прекрасна сім'я завжди поважала вишиванку та українську культуру / Фото надані редакції
Українські захисники у вишиванках / Фото надані редакції
Вишиванка оберіг українців
- Зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський, він записав відеозвернення, де наголосив, що вишиванка – це наш оберіг.
- Олена Зеленська додала, що з війною це свято набуло особливого щемливого сенсу, і щоб не було, але Україна переможе російських окупантів.
- А боєць черкаської тероборони створив бойову вишиванку, яка чудово поєднується із бойовою сорочкою ЗСУ.
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