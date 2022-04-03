"Гены европейцев" и Песков: российские заявления уже граничат с нацизмом

Каждый день раздаются неадекватные заявления российских пропагандистов. Недавно Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сделал античеловеческое заявление.

Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко 3 апреля. Он отметил, что Песков дал обширное интервью, где позволил себе некоторые заявления. Одно из них шокирует.

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"Это очередное проявление античеловеческой политики России. Он заявил, что Европа налагает санкции, потому что "у европейцев есть особый ген, мешающий им взаимовыгодно сотрудничать с Россией, но в этих условиях можно друг к другу привыкнуть", – рассказал Лещенко.

Время концлагерей

По словам журналиста, на самом деле речь идет о генной дискриминации. Это даже определено в законодательстве некоторых стран. Речь идет о нарушении прав и дискриминации определенных лиц из-за их различий на генном уровне.

Не в первый раз Россия жонглирует таковой терминологией как гены, этническое происхождение. Это отсылает нас ко временам нацизма и концлагерей,

– заявил Лещенко.

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