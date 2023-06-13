Украинский защитник был родом из Бердянска. У воина остались два сына и жена.

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Герой служил в "Азове"

С 2015 года Геннадий проходил военную службу в составе полка "Азов" и был награжден нагрудным знаком "Стальной Крест". Воин погиб под Бахмутом, защищая независимость Украины.

Известно, что 14 июня в 12.00 состоится прощание с Героем. Сначала проведут отпевание в Михайловском Златоверхом монастыре, а в 13:00 – похороны на Лукьяновском кладбище на "Аллее Славы".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Геннадия Колесника. Вечная память Герою!

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