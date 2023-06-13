Український захисник був родом з Бердянська. У воїна залишились два сини та дружина.

Дивіться також У боях на Донеччині загинув майстер спорту України з хортингу Дмитро Войтюк

Герой служив в "Азов"

З 2015 року Геннадій проходив військову службу в складі полку "Азов" та був нагороджений нагрудним знаком "Сталевий Хрест". Воїн загинув під Бахмутом, захищаючи незалежність України.

Відомо, що 14 червня о 12:00 відбудеться прощання з Героєм. Спершу проведуть відспівування в Михайлівському Золотоверхому монастирі, а о 13:00 – поховання на Лук'янівському кладовищі на "Алеї Слави".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Геннадія Колесника. Вічна пам'ять Герою!

Втрати України на війні