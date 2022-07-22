Пограничники сообщили Корбану, что его украинское гражданство приостановлено. Однако они не показали ему никаких документов, которые могут это подтвердить.

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Корбан хотел въехать с территории Польши

На границу прибыли представители других силовых ведомств. Издание сообщает, что Корбан приехал с территории Польши на пропускной пункт "Смильница".

Спикер Госпогранслужбы заявил, что "при оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы".

Заметим, что ранее Корбан выехал за границу на основании отцовства несовершеннолетних детей.

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Корбан ждет на границе

В настоящее время Корбан находится на пропускном пункте. Что касается дальнейших действий, то его адвокат Андрей Йосипов проинформирует позднее.

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана, а также Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и других влиятельных лиц.

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