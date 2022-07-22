Прикордонники повідомили Корбану, що його українське громадянство припинене. Втім, вони не показали йому жодних документів, які можуть це підтвердити.

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Корбан хотів в'їхати з території Польщі

На кордон прибули представники інших силових відомств. Видання повідомляє, що Корбан приїхав з території Польщі на пропускний пункт "Смільниця".

Речник Держприкордонслужби заявив, що "під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону".

Зауважимо, що раніше Корбан виїхав за межі країни на підставі батьківства неповнолітніх дітей.

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Корбан чекає на кордоні

Наразі Корбан перебуває на пропускному пункті. Щодо подальших дій його адвокат Андрій Йосипов проінформує згодом.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Корбана, а також Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича й інших впливових осіб.

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