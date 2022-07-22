Нових силовиків призначать на найближчому пленарному засіданні

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що наступного тижня на найближчому пленарному засіданні буде призначено нового голову СБУ і генпрокурора України.

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За його словами, це перші питання порядку денного. Також депутат зазначив, що Рада може затвердили інші кадрові зміни.

Рада відправила у відставку Баканова і Венедіктову: що відомо

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив з посад генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Під час вечірнього звернення Зеленський пояснив відсторонення провідних правоохоронців великою кількістю зрадників і колаборантів у їхніх органах.

Ввечері 18 липня глава держави вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ Івана Баканова. Замість Баканова виконувачем обов'язків глави СБУ було призначено Василя Малюка.

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Натомість виконувачем обов'язки генпрокурора вирішили призначити Олексія Симоненка, якого пов'язують із заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим та кримінальними колами.

Рішення про відставку Баканова 19 липня підтримали 265 нардепів, а за звільнення Ірини Венедіктової проголосували 264 депутати.

За даними журналістів, на заміну Ірині Венедіктовій наразі є два претенденти – колишній заступник генпрокурорки Олексій Симоненко та народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

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