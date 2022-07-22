Новых силовиков назначат на ближайшем пленарном заседании

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на следующей неделе на ближайшем пленарном заседании будет назначен новый глава СБУ и генпрокурор Украины.

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По его словам, это первые вопросы повестки дня. Также депутат отметил, что Рада может утвердить другие кадровые изменения.

Рада отправила в отставку Баканова и Венедиктову: что известно

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Во время вечернего обращения Зеленский объяснил отстранение ведущих правоохранителей множеством предателей и коллаборантов в их органах.

Вечером 18 июля глава государства внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Вместо Баканова исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк.

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Исполняющим обязанности генпрокурора решили назначить Алексея Симоненко, которого связывают с заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым и криминальными кругами.

Решение об отставке Баканова 19 июля поддержали 265 нардепов, а за увольнение Ирины Венедиктовой проголосовали 264 депутата.

По данным журналистов, на смену Ирине Венедиктовой сейчас есть два претендента – бывший заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

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