За время своей карьеры Геннадий Москаль занимал немало должностей и запомнился украинцам своими яркими высказываниями. Что известно о политике – сообщает 24 Канал.

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Геннадий Москаль родился 11 декабря 1950 года на Северной Буковине в селе Задубровка, Заставнивского района, Черновицкой области в семье служащих. Сначала он получил образование в Черновицком техникуме железнодорожного транспорта, и в 20 лет начал работать в должности осмотрщика вагонов на Львовской железной дороге. Затем он был призван на срочную службу в Вооруженные силы СССР.

После демобилизации Геннадий Москаль начал учиться во Львовской специальной средней школе милиции МВД СССР, а уже в 1975 году – начал работать в органах внутренних дел. Это стало началом его молниеносной карьеры и дослужился до звания генерал-лейтенанта милиции.


Геннадий Москаль в звании генерал-лейтенанта / Фото из фейсбука Геннадия Москаля

Работая в органах, Геннадий Москаль продолжал учиться. Так, он окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР имени Феликса Дзержинского (ныне это Национальная академия внутренних дел Украины), а также получил образование в Академии МВД СССР.

Уже в 1995 его назначили на должность начальника управления МВД Украины в Закарпатской области. Эту должность он занимал до 1997 года. Впоследствии его перевели на должность заместителя министра внутренних дел Украины – начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

В 2001 Геннадий Москаль стал председателем Закарпатской областной государственной администрации. Следовательно, началась политическая деятельность генерал-лейтенанта. В 2004 году он возглавил "Комиссию по делам лиц, депортированных по национальным признакам", а также стал председателем "Межведомственного координационного совета по вопросам сотрудничества с украинской диаспорой".

В 2005 Геннадия Москаля назначили на должность заместителя министра внутренних дел. Тогда главой МВД был Николай Белоконь. Геннадий Москаль занимал должность заместителя до 18 ноября 2005 года и ушел в отставку, когда новым министром стал Юрий Луценко. Правда, того же дня Геннадия Москаля назначили на должность председателя Луганской ОГА.

В конце 2006 года Геннадий Москаль баллотировался на внеочередных парламентских выборах от партии "Наша Украина – Народная самооборона", но в парламент не попал. Получить мандат удалось в 2007 году, и тогда Геннадий Москаль получил должность первого заместителя председателя комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Кроме того, в период с 9 января 2007 года до 11 апреля 2007 года он работал заместителем председателя СБУ.

В 2019 году Геннадий Москаль подал в отставку. 11 июня 2019 года он был уволен с должности председателя Закарпатской ОГА.

За свою политическую карьеру Геннадий Москаль всегда ярко выражал свои мысли, не подбирая слов. Он не обращал внимания на прямые эфиры и телекамеры, а называл вещи своими именами. Особенно ярко свои лексические возможности он использовал, когда занимал должность председателя Луганской ОГА. К примеру, некоторые из высказываний Москаля:

  • "Я думаю, что неадекватных людей не нужно выбирать абсолютно. Д*бил он, так и напишите, пусть подаст еще второй диск. Какой дурак его выбрал";
  • "У здорового человека логики в этом нет, если у них больная голова... ну только у больной головы могло родиться такое воображение, как "ДНР", "ЛНР" и прочая гадость";
  • "Я не палата №6 и делаю все, чтобы туда не попасть".