За час своєї кар'єри Геннадій Москаль обіймав чимало посад та запам'ятався українцям своїми яскравими висловлюваннями. Що відомо про політика – повідомляє 24 Канал.

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Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року на Північній Буковині у селі Задубрівка, Заставнівського району, Чернівецької області у сім'ї службовців. Спочатку він здобув освіту в Чернівецькому технікумі залізничного транспорту, й у 20 років почав працювати на посаді оглядачі вагонів на Львівській залізниці. Потім він був призваний на строкову службу до Збройних сил СРСР.

Після демобілізації Геннадій Москаль почав навчатися у Львівській спеціальній середній школі міліції МВС СРСР, а вже у 1975 році – почав працювати в органах внутрішніх справ. Це стало початком його блискавичної кар'єри й дослужився до звання генерал-лейтенанта міліції.


Геннадій Москаль у званні генерал-лейтенанта / Фото з фейсбуку Геннадія Москаля

Працюючи в органах, Геннадій Москаль продовжував навчатися. Так, він закінчив Київську вищу школу міліції МВС СРСР імені Фелікса Дзержинського (нині це Національна академія внутрішніх справ України), а також здобув освіту в Академії МВС СРСР.

Вже у 1995 його призначили на посаду начальника управління МВС України у Закарпатській області. Цю посаду він обіймав до 1997 року. Згодом його перевели на посаду заступника міністра внутрішніх справ України – начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

У 2001 Геннадій Москаль став головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відтак, почалася політична діяльність генерал-лейтенанта. У 2004 році він очолив "Комісію у справах осіб, депортованих за національними ознаками", а також став головою "Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою".

У 2005 Геннадія Москаля призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Тоді головою МВС був Микола Білоконь. Геннадій Москаль обіймав посаду заступника до 18 листопада 2005 року й пішов у відставку, коли новим міністром став Юрій Луценко. Щоправда, того ж дня Геннадія Москаля призначили на посаду голови Луганської ОДА.

Наприкінці 2006 року Геннадій Москаль балотувався на позачергових парламентських виборах від партії "Наша Україна – Народна самооборона", але до парламенту не потрапив. Отримати мандат вдалося у 2007 році й тоді Геннадій Москаль отримав посаду першого заступника голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Окрім того, у період з 9 січня 2007 року до 11 квітня 2007 року він працював заступником голови СБУ.

У 2019 році Геннадій Москаль подав у відставку. 11 червня 2019 року його було звільнено з посади голови Закарпатської ОДА.

За свою політичну кар'єру Геннадій Москаль завжди яскраво висловлював свої думки, не добираючи слів. Він не зважав на прямі ефіри та телекамери, а називав речі своїми іменами. Особливо яскраво свої лексичні можливості він використовував, коли обіймав посаду голови Луганської ОВА. До прикладу, деякі з висловлювань Москаля:

  • "Я думаю, що неадекватних людей не потрібно вибирати абсолютно. Д*біл він, так і напишіть, нехай подасть ще другий диск. Який дурень його вибрав";
  • "У здорової людини логіки в цьому нема, якщо у них хвора голова.. ну тільки у хворої голови могла родитись така уява, як "ДНР", "ЛНР" і інша гидота";
  • "Я не палата №6 і роблю все, щоб туди не потрапити".