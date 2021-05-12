Геноцид в Сребренице: Караджич проведет остаток жизни в британской тюрьме
Экс-президента самопровозглашенной на территории Боснии и Герцеговины Республики Сербской Радована Караджича переведут в тюрьму Великобритании. Он проведет там остаток жизни.
Источник:МИД Великобритании
Государство согласилось, чтобы Караджич, осужденный за геноцид в Сребренице, отбывал наказание в британской тюрьме.
Ранее Бывшего лидера боснийских сербов Караджича в Гааге приговорили к пожизненному заключению
Великобритания внесла вклад в осуждение Караджича
Министр иностранных дел Доминик Рааб напомнил, что Караджич – один из немногих, кто был признан виновным в геноциде.
Он был ответственен за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице и помогал вести осаду Сараево с ее безжалостными нападениями на мирных жителей,
– сказал дипломат.
Рааб добавил, что гордится тем, что Великобритания сделала существенный вклад в осуждение экс-чиновника.
Что известно о трагедии в Сребренице?Это одно из самых масштабных преступлений Боснийской войны в 1995 году. Тогда боснийские сербы спланировано убили около 8000 боснийских мусульман в возрасте от 12 до 77 лет. Резню совершили в районе города Сребреница.
Кто такой Радован Караджич
- Это бывший лидер сербских сепаратистов в Боснии. В течение боснийского конфликта 1992-1995 годов Караджич был во главе самопровозглашенной Республики Сербской.
- Караджич считался ответственным за организацию массового убийства в Сребренице. Его также обвиняли в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады столицы Боснии Сараево и в других преступлениях.
- Мужчину задержали только в 2008 году в Белграде, где он скрывался под именем Драгана Дабича.
- В 2019 году Караджича приговорили к пожизненному заключению.
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