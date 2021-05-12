Экс-президента самопровозглашенной на территории Боснии и Герцеговины Республики Сербской Радована Караджича переведут в тюрьму Великобритании. Он проведет там остаток жизни.

Государство согласилось, чтобы Караджич, осужденный за геноцид в Сребренице, отбывал наказание в британской тюрьме.

Ранее Бывшего лидера боснийских сербов Караджича в Гааге приговорили к пожизненному заключению

Великобритания внесла вклад в осуждение Караджича

Министр иностранных дел Доминик Рааб напомнил, что Караджич – один из немногих, кто был признан виновным в геноциде.

Он был ответственен за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице и помогал вести осаду Сараево с ее безжалостными нападениями на мирных жителей,

– сказал дипломат.

Рааб добавил, что гордится тем, что Великобритания сделала существенный вклад в осуждение экс-чиновника.

Что известно о трагедии в Сребренице? Это одно из самых масштабных преступлений Боснийской войны в 1995 году. Тогда боснийские сербы спланировано убили около 8000 боснийских мусульман в возрасте от 12 до 77 лет. Резню совершили в районе города Сребреница.

Кто такой Радован Караджич