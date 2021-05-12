Геноцид у Сребрениці: Караджич проведе решту життя у британській в’язниці
Експрезидента самопроголошеної на території Боснії і Герцеговини Республіки Сербської Радована Караджича переведуть до в'язниці Великої Британії. Він проведе там решту життя.
Джерело:МЗС Великої Британії
Держава погодилась, аби Караджич, засуджений за геноцид у Сребрениці, відбував покарання у британській в'язниці.
Раніше Колишнього лідера боснійських сербів Караджича у Гаазі засудили до довічного ув’язнення
Британія зробила внесок у засудження Караджича
Міністр закордонних справ Домінік Рааб нагадав, що Караджич – один з небагатьох, хто був визнаний винним у геноциді.
Він був відповідальний за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці і допомагав вести облогу Сараєво з її безжальними нападами на мирних жителів,
– сказав дипломат.
Рааб додав, що пишається тим, що Велика Британія зробила суттєвий внесок у засудження ексчиновника.
Що відомо про трагедію в Сребрениці?Це один із наймасштабніших злочинів Боснійської війни у 1995 році. Тоді боснійські серби сплановано вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман віком від 12 до 77 років. Різанину вчинили в районі міста Сребрениця.
Хто такий Радован Караджич
- Це колишній лідер сербських сепаратистів у Боснії. Протягом боснійського конфлікту 1992—1995 років Караджич був на чолі самопроголошеної Республіки Сербської.
- Караджич вважався відповідальним за організацію масового вбивства у Сребрениці. Його також звинувачували в організації нападів на мирних жителів і у вбивствах в ході облоги столиці Боснії Сараєва та в інших злочинах.
- Чоловіка затримали лише у 2008 році у Белграді, де він ховався під іменем Драгана Дабича.
- У 2019 Караджича засудили до довічного ув’язнення.
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