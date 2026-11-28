В своем телеграм-канале Кирилл Буданов подчеркнул, что за каждой зажженной свечой в окне стоит оборванная жизнь семьи или целой общины.

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Что написал Буданов

Точное количество погибших во время сталинского террора до сих пор невозможно установить из-за систематического уничтожения и сокрытия советских архивов.

Буданов отметил, что нынешняя борьба является продолжением многовекового противостояния за сохранение нации. Российские военные используют искусственное создание гуманитарной катастрофы в качестве оружия против гражданского населения на временно оккупированных территориях.

Когда оккупанты не пропускают гуманитарную помощь в Олешки, когда обрекают людей в оккупации на выживание без еды, воды и лекарств, они вновь прибегают к геноцидным методам против украинцев. Только уже в XXI веке– подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что память о цене, уплаченной предками, дает украинцам силу выстоять и продолжать сопротивление российскому имперскому режиму.

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Напомним, что в субботу, 25 ноября, в Украине проходят траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв голодоморов. В 16:00 состоится общенациональная минута молчания, после которой пройдет традиционная акция по зажиганию свечей памяти на подоконниках.

В этом году исполняется уже 93-я годовщина трагедии 1932 – 1933 годов, организованного тоталитарным режимом с целью сломить сопротивление украинцев. Украинцы также молятся за души жертв массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.