У своєму телеграм-каналі Кирило Буданов наголосив, що за кожною запаленою свічкою у вікні стоїть обірване життя родини чи цілої громади.

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Що написав Буданов

Точну кількість загиблих під час сталінського терору й досі неможливо встановити через системне знищення та приховування радянських архівів.

Буданов зауважив, що нинішня боротьба є продовженням багатовікового протистояння за збереження нації. Російські військові використовують штучне створення гуманітарної катастрофи як зброю проти цивільного населення на тимчасово захоплених землях.

Коли окупанти не пускають гуманітарну допомогу в Олешки, коли прирікають людей в окупації на виживання без їжі, води та ліків, вони знову вдаються до геноцидних методів проти українців. Тільки вже у XXI столітті– підкреслив Буданов.

Він також додав, що пам'ять про сплачену предками ціну дає українцям силу вистояти та продовжувати опір російському імперському режиму.

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Нагадаємо, що у суботу, 28 листопада, в Україні проходять скорботні заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої буде традиційна акція із запалювання свічок пам'яті на підвіконнях.

Цьогоріч минають уже 93-ті роковини трагедії 1932 – 1933 років, яка була організована тоталітарним режимом для зламу опору українців. Українці також моляться за душі жертв масових штучних голодів 1921 – 1923 та 1946 – 1947 років.