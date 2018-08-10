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Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту закрытия судом дела Кернеса

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Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за закрытия дела Кернеса
Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за закрытия дела Кернеса / Фото из открытых источников

В Генеральной прокуратуре Украины считают закрытие дела против харьковского мэра Геннадия Кернеса незаконным. Там уже открыли уголовное производство по этому факту.

Об этом во время брифинга заявила заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская.

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Это решение удивило и очень сильно. Прокуратурой Полтавской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по такому факту (постановление судьей заведомо неправосудного решения),
– отметила она.

Кроме этого, Сторожевская добавила, что решение является незаконным.

"Мы это будем доказывать апелляционными жалобами", – подчеркнула заместитель Луценко.

Напомним, 10 августа судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело. В свою очередь, потерпевший по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, Сергей Ряполов, намерен обжаловать закрытие производства.

Что такое дело Геннадия Кернеса? 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконном лишении свободы или похищении человека, пытках, угрозах убийством.

Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Геннадий Кернес ГПУ
Источник: 24 Канал
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