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Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом закриття судом справи Кернеса

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Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через закриття справи Кернеса
Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через закриття справи Кернеса / фото з відкритих джерел

У Генеральній прокуратурі України вважають закриття справи проти харківського мера Геннадія Кернеса незаконним. Там вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

Про це під час брифінгу заявила заступниця Генерального прокурора України Анжела Стрижевська.

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Це рішення здивувало і дуже сильно. Прокуратурою Полтавської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо такого факту (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення),
– зазначила вона.

Окрім цього, Стрижевська додала, що рішення є незаконним.

"Ми це будемо доводити апеляційними скаргами", – підкреслила заступниця Луценка.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу. Своєю чергою, потерпілий  у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, Сергій Ряполов, має намір оскаржити закриття провадження.

Що таке справа Геннадія Кернеса?25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Геннадій Кернес Судді
Джерело: 24 Канал
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