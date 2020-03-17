Генпрокуратура просит правительство защитить заключенных от коронавируса

Офис Генерального прокурора обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разработать превентивные меры для защиты заключенных от коронавируса. Вспышка Covid-19 в изолированном пространстве может быть крайне опасной, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о более 52 тысячах человек, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

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Опасность подхватить коронавирус для заключенных заключается в том, что они участвуют в следственных действиях и судебных заседаниях, имеют право на свидания и получение передач, подлежат этапированию.

Правительство также просят выделить изолированные места с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для отдельного размещения больных коронавирусом. Не исключают в Офисе Генпрокурора и возможности акций неповиновения в местах лишения свободы во время карантина.

Также под усиленным контролем во время вспышки Covid-19 должны находиться изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения, дисциплинарные батальоны и гаупвахта Минобороны, школы социальной реабилитации, пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

Между тем, в Иране власти временно освободили 85 тысяч заключенных ради борьбы со вспышкой коронавируса. В Организации Объединенных Наций считают, что узники в иранских тюрьмах уже могут быть инфицированы и настаивают, чтобы Тегеран освободил задержанных за антиправительственные протесты в ноябре.