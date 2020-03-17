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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Генпрокуратура просит правительство защитить заключенных от коронавируса

      - Читати новину українською

      Украинские тюрьмы нужно защитить от вспышки коронавируса. Для заключенных просят создать изолированные места с необходимым медоборудованием в случае Covid-19.

      Офис Генерального прокурора обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разработать превентивные меры для защиты заключенных от коронавируса. Вспышка Covid-19 в изолированном пространстве может быть крайне опасной, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о более 52 тысячах человек, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

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      Опасность подхватить коронавирус для заключенных заключается в том, что они участвуют в следственных действиях и судебных заседаниях, имеют право на свидания и получение передач, подлежат этапированию.

      Правительство также просят выделить изолированные места с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для отдельного размещения больных коронавирусом. Не исключают в Офисе Генпрокурора и возможности акций неповиновения в местах лишения свободы во время карантина.

      Также под усиленным контролем во время вспышки Covid-19 должны находиться изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения, дисциплинарные батальоны и гаупвахта Минобороны, школы социальной реабилитации, пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

      Между тем, в Иране власти временно освободили 85 тысяч заключенных ради борьбы со вспышкой коронавируса. В Организации Объединенных Наций считают, что узники в иранских тюрьмах уже могут быть инфицированы и настаивают, чтобы Тегеран освободил задержанных за антиправительственные протесты в ноябре.

      Что известно о карантине в Украине– С 12 марта по 3 апреля в Украине объявлен общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса.
      Остановлен учебный процесс в школах, вузах, детских садах.
      Отменены массовые мероприятия.
      Остановлена работа развлекательных заведений и заведений общественного питания.
      Запрещены междугородные транспортные пассажирские перевозки.
      Остановлена работа метро.
      В Житомирской и Черновицкой областях, в которых выявлено 5 случаев коронавируса, объявлена чрезвычайная ситуация.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Офис генпрокурора Тюрьма
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