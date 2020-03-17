Генпрокуратура просит правительство защитить заключенных от коронавируса
Украинские тюрьмы нужно защитить от вспышки коронавируса. Для заключенных просят создать изолированные места с необходимым медоборудованием в случае Covid-19.
Офис Генерального прокурора обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разработать превентивные меры для защиты заключенных от коронавируса. Вспышка Covid-19 в изолированном пространстве может быть крайне опасной, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о более 52 тысячах человек, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.
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Опасность подхватить коронавирус для заключенных заключается в том, что они участвуют в следственных действиях и судебных заседаниях, имеют право на свидания и получение передач, подлежат этапированию.
Правительство также просят выделить изолированные места с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для отдельного размещения больных коронавирусом. Не исключают в Офисе Генпрокурора и возможности акций неповиновения в местах лишения свободы во время карантина.
Также под усиленным контролем во время вспышки Covid-19 должны находиться изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения, дисциплинарные батальоны и гаупвахта Минобороны, школы социальной реабилитации, пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.
Между тем, в Иране власти временно освободили 85 тысяч заключенных ради борьбы со вспышкой коронавируса. В Организации Объединенных Наций считают, что узники в иранских тюрьмах уже могут быть инфицированы и настаивают, чтобы Тегеран освободил задержанных за антиправительственные протесты в ноябре.
Что известно о карантине в Украине– С 12 марта по 3 апреля в Украине объявлен общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса.
– Остановлен учебный процесс в школах, вузах, детских садах.
– Отменены массовые мероприятия.
– Остановлена работа развлекательных заведений и заведений общественного питания.
– Запрещены междугородные транспортные пассажирские перевозки.
– Остановлена работа метро.
– В Житомирской и Черновицкой областях, в которых выявлено 5 случаев коронавируса, объявлена чрезвычайная ситуация.