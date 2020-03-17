Генпрокуратура просить уряд захистити в'язнів від коронавірусу

Офіс Генерального прокурора звернувся до Кабінету міністрів України з проханням розробити превентивні заходи для захисту в'язнів від коронавірусу. Спалах Covid-19 в ізольованому просторі може бути вкрай небезпечним, повідомили у пресслужбі відомства . Йдеться про понад 52 тисячі осіб, яких утримують в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

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Небезпека підхопити коронавірус для ув'язнених полягає в тому, що вони беруть участь у слідчих діях та судових засіданнях, мають право на побачення та отримання передач, підлягають етапуванню.

Уряд також просять виділити ізольовані місця з необхідним обладнанням та медичними засобами для окремого розміщення хворих на коронавірус. Не виключають у Офісі Генпрокурора й можливості акцій непокори у місцях позбавлення волі під час карантину.



Також під посиленим контролем під час спалаху Covid-19 повинні перебувати ізолятори тимчасового тримання Нацполіції, психіатричні заклади, дисциплінарні батальйони та гаупвахти Міноборони, школи соціальної реабілітації, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби.