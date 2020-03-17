Генпрокуратура просить уряд захистити в'язнів від коронавірусу
Українські тюрми потрібно захистити від спалаху коронавірусу. Для ув'язнених просять створити ізольовані місця з необхідним медобладнанням у разі випадків Covid-19.
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Тим часом, в Ірані влада тимчасово звільнила 85 тисяч ув'язнених заради боротьби зі спалахом коронавірусу. В Організації Об'єднаних Націй вважають, що в'язні в іранських тюрмах уже можуть бути інфіковані і наполягають, аби Тегеран звільнив затриманих за антиурядові протести у листопаді.
Що відомо про карантин в Україні– З 12 березня по 3 квітня в Україні оголошено загальнонаціональний карантин через спалах коронавірусу.
– Зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках.
– Скасовано масові заходи.
– Зупинено роботу розважальних закладів та закладів громадського хачування.
– Заборонено міжміські транспортні пасажирські перевезення.
– Зупинено роботу метро.
– У Житомирській та Чернівецькій областях, у яких виявлено 5 випадків коронавірусу, оголошено надзвичайну ситуацію.