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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Генпрокуратура просить уряд захистити в'язнів від коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Офіс Генпрокурора просить захистити в'язнів від коронавірусу / 24 канал

      Українські тюрми потрібно захистити від спалаху коронавірусу. Для ув'язнених просять створити ізольовані місця з необхідним медобладнанням у разі випадків Covid-19.

      Офіс Генерального прокурора звернувся до Кабінету міністрів України з проханням розробити превентивні заходи для захисту в'язнів від коронавірусу. Спалах Covid-19 в ізольованому просторі може бути вкрай небезпечним, повідомили у пресслужбі відомства. Йдеться про понад 52 тисячі осіб, яких утримують в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

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      Небезпека підхопити коронавірус для ув'язнених полягає в тому, що вони беруть участь у слідчих діях та судових засіданнях, мають право на побачення та отримання передач, підлягають етапуванню.
       
      Уряд також просять виділити ізольовані місця з необхідним обладнанням та медичними засобами для окремого розміщення хворих на коронавірус. Не виключають у Офісі Генпрокурора й можливості акцій непокори у місцях позбавлення волі під час карантину.
       
      Також під посиленим контролем під час спалаху Covid-19 повинні перебувати ізолятори тимчасового тримання Нацполіції, психіатричні заклади, дисциплінарні батальйони та гаупвахти Міноборони, школи соціальної реабілітації, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби.

      Тим часом, в Ірані влада тимчасово звільнила 85 тисяч ув'язнених заради боротьби зі спалахом коронавірусу. В Організації Об'єднаних Націй вважають, що в'язні в іранських тюрмах уже можуть бути інфіковані і наполягають, аби Тегеран звільнив затриманих за антиурядові протести у листопаді.

      Що відомо про карантин в Україні– З 12 березня по 3 квітня в Україні оголошено загальнонаціональний карантин через спалах коронавірусу.
      – Зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках.
      – Скасовано масові заходи.
      – Зупинено роботу розважальних закладів та закладів громадського хачування.
      – Заборонено міжміські транспортні пасажирські перевезення.
      Зупинено роботу метро.
      – У Житомирській та Чернівецькій областях, у яких виявлено 5 випадків коронавірусу, оголошено надзвичайну ситуацію.

      Як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Офіс генпрокурора В'язниця
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