Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Командування врахувало всі помилки при формування та підготовці бригади.

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Яка зараз ситуація зі скандально 155 бригадою

Олександр Сирський наголосив, що 155 окрема механізована бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей.

Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців,

– вказав Сирський.

Головнокомандувач подякував міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду. Саме вона виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення 155 бригади.

До слова, раніше у Генштабі розповіли, що 155 бригада повним складом продовжує виконувати бойові завдання, утримуючи закріплену за нею смугу оборони. Її спроможності підсилено підрозділами БпЛА. Ба більше, наразі у ЗСУ вживають заходи для покращення дисципліни та психологічного стану військових, що вже зменшило кількість СЗЧ.