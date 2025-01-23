Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Командование учло все ошибки при формировании и подготовке бригады.

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Какая сейчас ситуация со скандально 155 бригадой

Александр Сырский отметил, что 155 отдельная механизированная бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности.

Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих,

– указал Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, что откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду. Именно она выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению 155 бригады.

К слову, ранее в Генштабе рассказали, что 155 бригада полным составом продолжает выполнять боевые задачи, удерживая закрепленную за ней полосу обороны. Ее способности усилены подразделениями БпЛА. Более того, сейчас в ВСУ принимают меры для улучшения дисциплины и психологического состояния военных, что уже уменьшило количество СЗЧ.