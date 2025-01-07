Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ в комментарии Суспильному. В ведомстве отметили, что работа с недостатками в бригаде началась еще до их огласки в СМИ.

Смотрите также Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый отреагировал на скандал в 155 бригаде

Какая сейчас ситуация в 155 бригаде

В Генштабе сообщили, что 155 бригада полным составом продолжает выполнять боевые задачи, удерживая закрепленную за ней полосу обороны. Ее способности усилены подразделениями БПЛА.

"Работа над устранением ряда недостатков, обнародованных в СМИ, продолжалась и до появления публикаций", – отмечают в сообщении.

Напомним, скандал разгорелся после публикаций в СМИ, где говорилось о проблемах с организацией, формированием и обеспечением 155-й бригады. В частности, сообщалось о СОЧ около 1700 военнослужащих, некоторые военнослужащие бежали еще во время учений во Франции.

Также на эту ситуацию отреагировал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Он отметил, что озвученные проблемы можно было решить на местах командирами всех уровней.