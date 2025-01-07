Он считает, что это впоследствии, вероятно, опровергнут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какова реакция Драпатого на скандал в бригаде

Генерал отметил, что существуют определенные проблемы, которые, по его мнению, могли быть решены на местах командирами всех уровней.

Ряд фактов имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими,

– заявил Драпатий.

Драпатий также выразил уверенность, что озвученные обвинения со временем будут опровергнуты.

Напомним, скандал вспыхнул после публикаций в СМИ, в которых утверждалось о ненадлежащей организации, формирования и обеспечении 155 бригады. В частности, сообщалось, что около 1700 военнослужащих оставили службу, а также о побегах во время учений во Франции.

Во Франции подтвердили такие случаи, но уточнили, что на самом деле это незначительное количество. В стране дезертирство не является уголовным преступлением, а потому ареста таких лиц не будет.