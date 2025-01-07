Він вважає, що це згодом, ймовірно, спростують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка реакція Драпатого на скандал у бригаді

Генерал зазначив, що існують певні проблеми, які, на його думку, могли бути вирішені на місцях командирами всіх рівнів.

Низка фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами,

– заявив Драпатий.

Драпатий також висловив упевненість, що озвучені звинувачення з часом будуть спростовані.

Нагадаємо, скандал спалахнув після публікацій у ЗМІ, в яких стверджувалося про неналежну організацію, формування та забезпечення 155 бригади. Зокрема, повідомлялося, що близько 1700 військовослужбовців залишили службу, а також про втечі під час навчань у Франції.

У Франції підтвердили такі випадки, але уточнили, що насправді це незначна кількість. У країні дезертирство не є кримінальним злочином, а тому арешту таких осіб не буде.