Генпрокуратура Румынии по указу президента начала расследовать действия полиции во время митинга
Президент Румынии Клаус Йоганнис потребовал от Генпрокуратуры страны открыть дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте, в ходе которой уже пострадали 440 человек.
Об этом сообщает Romania ТВ, передает Европейская Правда.
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Президент попросил Генпрокуратуру оценить законность вмешательства сил правопорядка и установить личности и степень ответственности причастных к насильственному подавлению протестов в Бухаресте.
В ответ в Генпрокуратуре заявили об открытии дела относительно вмешательства жандармов и их роли в инцидентах на площади Победы в Бухаресте.
К расследованию также присоединится военная прокуратура.
Жандармерия Бухареста уже сообщила, что получила указание применить силу против протестующих от столичного префекта.
Антиправительственные протесты в Румынии происходят с регулярной периодичностью. И хотя страна до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных государств Евросоюза, бесстрашные попытки людей изменить ситуацию в государстве доказывает: румыны к коррупции значительно нетерпимые за соседей-украинцев.
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