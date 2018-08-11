Генпрокуратура Румунії за указом президента почала розслідувати дії поліції під час мітингу
Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув вимогу до Генпрокуратури країни відкрити справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту у Бухаресті, в ході якої вже постраждали 440 людей.
Про це повідомляє Romania ТВ, передає Європейська Правда.
Читайте також: Сутички на мітингу у Бухаресті: поліція застосувала сльозогінний газ, – фото, відео
Президент попросив Генпрокуратуру оцінити законність втручання сил правопорядку та встановити особи та ступінь відповідальності причетних до насильницького придушення протестів у Бухаресті.
У відповідь у Генпрокуратурі заявили про відкриття справи щодо втручання жандармів та їх ролі в інцидентах на площі Перемоги у Бухаресті.
До розслідування також приєднається військова прокуратура.
Жандармерія Бухареста вже повідомила, що отримала вказівку застосувати силу проти протестувальників від столичного префекта.
Антиурядові протести в Румунії відбуваються з регулярною періодичністю. І хоч країна досі залишається однією з найбільш корумпованих держав Євросоюзу, безстрашне намагання людей змінити ситуацію у державі доводить: румуни до корупції значно нетерпиміші за сусідів-українців.