Сутички на мітингу у Бухаресті: поліція застосувала сльозогінний газ, – фото, відео

Під час мітингу діаспори у столиці Румунії Бухаресті стались сутички між учасниками акції та правоохоронцями.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу, пише "Укрінформ".

Дивіться також: У мережі шаленої популярності набуло фото обіймів данської поліцейської та мусульманки

Як пояснили у жандармерії Бухареста, правоохоронці були змушені вдатись до таких дій, "оскільки окремі учасники мітингу почали закидувати представників поліції і жандармерії різними предметами і пляшками".

За даними прес-служби відомства, приблизно 25 осіб, в тому числі й поліцейські, зазнали травм. Двоє жандармів були доставлені в одну з бухарестських лікарень.

Сутички у столиці Румунії розгорілись під час спроб мітингувальників прорвати кордон поліцейських та увірватись в будівлю уряду.

10 серпня у Бухаресті відбувся багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією. У ньому взяло участь близько 10 тисяч людей, які приїхали не лише з інших регіонів країни, але з інших європейських країн – зокрема, Норвегії, Нідерландів та Іспанії.

Protestul românilor de pretutindeni pentru alegeri anticipate, legile justiției, anticorupție, fără penali în funcții publice.

București, Piața Victoriei România pic.twitter.com/kdkIbCwsYZ — Corina Dumitrescu (@dumicf) 10 серпня 2018 р.

Протестувальники озвучили свої вимоги, головною з яких є – не підривати основи незалежного правосуддя та не допускати до влади людей, які мають кримінальне минуле. Вони також вимагають відставки уряду та проведення дочасних парламентських виборів.