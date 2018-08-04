У мережі шаленої популярності набуло фото обіймів данської поліцейської та мусульманки

Фотознімок поліцейської, яка на демонстрації в Копенгагені обіймає емоційну жінку в нікабі, став одним із найпоширеніших зображень Данії на цьому тижні.

Про це повідомляє The Local.

Демонстрація відбулася в середу, 1 серпня, коли в Данії набув чинності новий закон, що забороняє громадянам приховувати обличчя у громадських місцях.

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Під час цієї демонстрації 37-річну жінку на ім'я Аях переповнили емоції, а працівниця поліції вирішила втішити її обіймами.

Обійми зняв фотограф Reuters Ендрю Келлі, і з тих пір історія стала найпопулярнішою на веб-сайті газети Politiken. Користувачі соціальних мереж також активно поширюють це фото.

Що таке нікаб? Мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей.