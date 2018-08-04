Як зараз виглядає Янукович: адвокат показав свіже фото

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віктор Овсянников зустрівся зі своїм підзахисним у Росії. Після цієї зустрічі адвокат оприлюднив свіжу фотографію президента-втікача.

Відповідний знімок Овсянников виклав на своїй сторінці у Facebook.

Він також сповістив, що в ході розмови вони погодили позиції у справі про держзраду Януковича.

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"Провів конфіденційну зустріч з клієнтом. Обговорили ситуацію, що склалася в Оболонському суді", – підписав знімок адвокат.

В чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.