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Опубліковані унікальні фото Януковича з рекламних фотосесій

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Опубліковані унікальні фото Януковича з рекламних фотосесій

Екс-консультант екс-президента України Віктора Януковича, голова передвиборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа Пол Манафорт хоче, щоб американський суддя, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адвокати Манафорта 26 липня у судовому поданні заявили про те, що експонати – всього 474 сторінки, в тому числі фотографії – є "невідповідними, упередженими та такими, які невиправдано забирають час, доказами". Проте в цьому є поданні були оприлюднені експонати, які Манафорт хоче приховати.

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Серед речових доказів, які хоче використати спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, – три фотографії Януковича на фотосесії під час створення реклами.

Мюллер зазначив, що всі спірні експонати допоможуть присяжним зрозуміти характер роботи Манафорта в Україні.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Пол Манафорт Розслідування Новини США
Джерело: 24 Канал
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