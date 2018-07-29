Опубліковані унікальні фото Януковича з рекламних фотосесій

Екс-консультант екс-президента України Віктора Януковича, голова передвиборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа Пол Манафорт хоче, щоб американський суддя, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адвокати Манафорта 26 липня у судовому поданні заявили про те, що експонати – всього 474 сторінки, в тому числі фотографії – є "невідповідними, упередженими та такими, які невиправдано забирають час, доказами". Проте в цьому є поданні були оприлюднені експонати, які Манафорт хоче приховати.

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Серед речових доказів, які хоче використати спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, – три фотографії Януковича на фотосесії під час створення реклами.

Мюллер зазначив, що всі спірні експонати допоможуть присяжним зрозуміти характер роботи Манафорта в Україні.

This photo again shows Yanukovych and Herman, along with a figure that might be Kilimnik (shorter figure. If only I could see more of the face), and, I believe, Phil Griffin (bald, L of Yanuk). pic.twitter.com/wAHsS7GZIO — Christopher Miller (@ChristopherJM) 27 июля 2018 г.

ID-ing some in photos from Manafort docs: Yanukovych (C) alongside adviser/Party of Regions lawmaker Hanna Herman (2nd from R), Oleksandr Yanukovych (far L), Yanukovych's oldest son, & Mykola Zlochevsky, ex minister of ecology (2nd from L). Possibly Kilimnik shaking Yanuk's hand. pic.twitter.com/SvgnjPv3Xz — Christopher Miller (@ChristopherJM) 27 июля 2018 г.

On The Eve Of His Trial, A Deeper Glimpse Into How Paul Manafort Elected Ukraine’s President. My latest with @Mike_Eckel on the new cache of documents (which included this gem of Yanukovych below): https://t.co/M3l5DfrEdE pic.twitter.com/TzVyzYWICc — Christopher Miller (@ChristopherJM) 27 июля 2018 г.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.