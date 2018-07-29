10:56
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Опубликованы уникальные фото Януковича с рекламных фотосессий

960 Читати новину українською
Опубликованы уникальные фото Януковича с рекламных фотосессий

Экс-консультант экс-президента Украины Виктора Януковича, глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы американский судья, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, которая детализирует его политическую работу в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Адвокаты Манафорта 26 июля в судебном представлении заявили о том, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – являются "несоразмерными, необъективными и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами". Однако в этом представлении были обнародованы экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть.

Читайте также: Получил звонок, что готовится убийство Януковича, – Кравчук о так называемой "группе Чаушеску"

Среди вещественных доказательств, которые хочет использовать специальный прокурор США Роберт Мюллер, – три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы.

Мюллер отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Расследования Пол Манафорт Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 июля, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
28 июля, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
28 июля, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Заподозренного в нетрезвости замминистра госпитализировали
 18 июня 2013 , 16:51 9
Как люди работают в Новогоднюю ночь
 31 декабря 2011 , 11:59
Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной Англии
 28 июня 2016 , 17:30
Официально: Скрипник уволен из "Вердера"
 18 сентября 2016 , 11:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук