Опубликованы уникальные фото Януковича с рекламных фотосессий

Экс-консультант экс-президента Украины Виктора Януковича, глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы американский судья, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, которая детализирует его политическую работу в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Адвокаты Манафорта 26 июля в судебном представлении заявили о том, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – являются "несоразмерными, необъективными и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами". Однако в этом представлении были обнародованы экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть.

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Среди вещественных доказательств, которые хочет использовать специальный прокурор США Роберт Мюллер, – три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы.

Мюллер отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.

This photo again shows Yanukovych and Herman, along with a figure that might be Kilimnik (shorter figure. If only I could see more of the face), and, I believe, Phil Griffin (bald, L of Yanuk). pic.twitter.com/wAHsS7GZIO — Christopher Miller (@ChristopherJM) 27 июля 2018 г.

ID-ing some in photos from Manafort docs: Yanukovych (C) alongside adviser/Party of Regions lawmaker Hanna Herman (2nd from R), Oleksandr Yanukovych (far L), Yanukovych's oldest son, & Mykola Zlochevsky, ex minister of ecology (2nd from L). Possibly Kilimnik shaking Yanuk's hand. pic.twitter.com/SvgnjPv3Xz — Christopher Miller (@ChristopherJM) 27 июля 2018 г.

On The Eve Of His Trial, A Deeper Glimpse Into How Paul Manafort Elected Ukraine’s President. My latest with @Mike_Eckel on the new cache of documents (which included this gem of Yanukovych below): https://t.co/M3l5DfrEdE pic.twitter.com/TzVyzYWICc — Christopher Miller (@ChristopherJM) 27 июля 2018 г.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.