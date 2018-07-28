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Получил звонок, что готовится убийство Януковича, – Кравчук о так называемой "группе Чаушеску"

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Кравчук вспомнил, как Януковича хотели убить незадолго до событий Майдана
Кравчук вспомнил, как Януковича хотели убить незадолго до событий Майдана / 24 канал

Первый президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что в 2013 году к нему позвонил неизвестный, который заявил, что с тогдашним главой страны Виктором Януковичем они намерены поступить так, как в свое время было с президентом Румынии Николае Чаушеску.

Об этом он рассказал в комментарии ресурсу "Страна".

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"Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон и автор телефонного звонка сказал, мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая "группа Чаушеску", и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время было с президентом Румынии Николае Чаушеску", – вспомнил политик.

По его словам, ему так и не ответил аноним, откуда у них такая информация, а на вопрос, откуда они взяли номер телефона, который найти очень трудно, неизвестный мужчина заметил, что это для них – не проблема.

Если это так, я подумал, розыгрыш, шутка, то, наверное, такого не может быть. Если это серьезная информация, то я не имею права ее скрывать. И я принял решение позвонить сначала Януковичу. Думаю, не буду никого подключать, передам ему, пусть он сам распоряжается, разбирается, как хочет. Набрал, а он не отвечает. Тогда я подождал, опять думаю, думаю, время идет. Набираю Клюева (тогда он был главой администрации) и рассказываю ему это, как вам сейчас. Такая ситуация, говорю, я не имею права такую ​​информацию держать при себе. Я передаю ее вам, а вы распоряжайтесь, как хотите. Как мне известно, Клюев подтвердил, что был факт нашего телефонного разговора и факт передачи такой информации,
– добавил Кравчук.

Как подчеркнул первый президент, сказать, что на 100% поверил или на 100% не поверил, нельзя.

"Я – достаточно взрослый человек, прошел сложный путь политической и государственной жизни. Я знаю, что существуют различные варианты отстранения от власти человека, или вообще устранения нежелательных лиц всевозможными способами. И ситуация была такой, что никто не знал, что будет дальше, что возможны были различные сценарии. Поэтому я подумал, что самое главное – это передать информацию тем людям, которые могут ею правильно распорядиться", – подытожил он.

Напомним, недавно во время слушания дела в Оболонском райсуде Киева о госизмене экс-президента Украины бывший начальник штаба его охраны Константин Кобзарь заявил, что в штабе Майдана разрабатывались планы о физической расправе над Януковичем. Кроме того, по его словам, однажды активисты начали блокировать кортеж "гаранта" и даже якобы совершили несколько выстрелов в него, в результате чего ранения получил один из охранников экс-главы Украины.

Теги: Леонид Кравчук История Виктор Янукович Криминальные новости Евромайдан Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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