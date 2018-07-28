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Отримав дзвінок, що готується вбивство Януковича, – Кравчук про так звану "групу Чаушеску"

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Кравчук пригадав, як Януковича хотіли вбити незадовго до подій Майдану
Кравчук пригадав, як Януковича хотіли вбити незадовго до подій Майдану / 24 канал

Перший президент України Леонід Кравчук переконує, що у 2013 році до нього зателефонував невідомий, який заявив, що з тодішнім очільником країни Віктором Януковичем вони мають намір вчинити так, як свого часу було з президентом Румунії Ніколає Чаушеску.

Про це він розповів у коментарі ресурсу "Страна".

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"Незадовго до відомих подій на Майдані до мене надійшов анонімний телефонний дзвінок на мобільний телефон і автор телефонного дзвінка сказав, мені, що готується вбивство Януковича. Що десь було створено так звану "групу Чаушеску", і вони мають намір вчинити з Януковичем так, як свого часу було з президентом Румунії Ніколає Чаушеску", – пригадав політик.

За його словами, йому так і не відповів анонім, звідки у них така інформація, а на запитання, звідки вони взяли його номер телефону, який знайти дуже важко, невідомий чоловік зауважим, що це для них – не проблема.

Якщо це, я подумав, розіграш, жарт, то, напевно, такого не може бути. Якщо це серйозна інформація, то я не маю права її приховувати. І я ухвалив рішення зателефонувати спочатку Януковичу. Думаю, не буду нікого підключати, передам йому, нехай він сам розпоряджається, розбирається, як хоче. Набрав, а він не відповідає. Тоді я почекав, знову думаю, думаю, час іде. Набираю Клюєва (тоді він був очільником адміністрації) та розповідаю йому це, як вам зараз. Така ситуація, кажу, я не маю права таку інформацію тримати при собі. Я передаю її вам, а ви розпоряджайтесь, як хочете. Як мені відомо, Клюєв підтвердив, що був факт нашої телефонної розмови та факт передачі такої інформації,
– додав Кравчук.

Як підкреслив перший президент, сказати, що на 100% повірив або що на 100% не повірив, не можна.

"Я – досить доросла людина, пройшов складний шлях політичного та державного життя. Я знаю, що існують різні варіанти усунення від влади людини, або взагалі усунення небажаних осіб всілякими способами. І ситуація була такою, що ніхто не знав, що буде далі, що можливими були різні сценарії. Тому я подумав, що найголовніше – це передати інформацію тим людям, які можуть нею правильно розпорядитися", – підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно під час слухання справи в Оболонському райсуді Києва про держзраду екс-президента України колишній начальник штабу його охорони Костянтин Кобзар заявив, що у штабі Майдану розроблялися плани про фізичну розправу над Януковичем. Крім того, за його словами, одного дня активісти почали блокувати кортеж "гаранта" та навіть нібито здійснили кілька пострілів у нього, внаслідок чого поранення зазнав один із охоронців екс-очільника України.

Теги: Новини України Євромайдан Кримінальні новини Віктор Янукович Історія Леонід Кравчук Новини політики
Джерело: 24 Канал
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