Как сейчас выглядит Янукович: адвокат показал свежее фото

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным в России. После этой встречи адвокат обнародовал свежую фотографию президента-беглеца.

Соответствующий снимок Овсянников выложил на своей странице в Facebook.

Он также известил, что в ходе беседы они согласовали позиции по делу о госизмене Януковича.

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"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обсудили ситуацию, что сложилась в Оболонском суде", – подписал снимок адвокат.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.