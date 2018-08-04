В сети огромную популярность приобрело фото объятий датской полицейской и мусульманки

Фотоснимок полицейской, которая на демонстрации в Копенгагене обнимает эмоциональную женщину в никабе, стал одним из самых распространенных изображений Дании на этой неделе.

Об этом сообщает The Local.

Демонстрация состоялась в среду, 1 августа, когда в Дании вступил в силу новый закон, который запрещает гражданам скрывать лицо в общественных местах.

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Во время этой демонстрации 37-летнюю женщину по имени Аях переполнили эмоции, а сотрудница полиции решила утешить ее объятиями.

Объятия снял фотограф Reuters Эндрю Келли, и с тех пор история стала самой популярной на веб-сайте газеты Politiken. Пользователи социальных сетей активно распространяют это фото.

Что такое никаб?

Мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.