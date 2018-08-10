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Столкновения на митинге в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ, – фото, видео

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Во время митинга диаспоры в столице Румынии Бухаресте произошли столкновения между участниками акции и правоохранителями.

Правоохранители применили слезоточивый газ против участников митинга, пишет "Укринформ".

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Как пояснили в жандармерии Бухареста, правоохранители были вынуждены прибегнуть к таким действиям, "поскольку отдельные участники митинга начали забрасывать представителей полиции и жандармерии различными предметами и бутылками".

По данным пресс-службы ведомства, примерно 25 человек, в том числе и полицейские, получили травмы. Двое жандармов были доставлены в одну из бухарестских больниц.

Столкновения в столице Румынии разгорелись во время попыток митингующих прорвать кордон полицейских и ворваться в здание правительства.

10 августа в Бухаресте прошел многотысячный митинг против правящей в стране коалиции во главе с Социал-демократической партией. В нем приняло участие около 10 тысяч человек, которые приехали не только из других регионов страны, но и из других европейских стран – в частности, Норвегии, Нидерландов и Испании.

Протестующие озвучили свои требования, главным из которых является – не подрывать основы независимого правосудия и не допускать к власти людей, которые имеют криминальное прошлое. Они также требуют отставку правительства и проведение досрочных парламентских выборов.

Теги: Румыния протесты столкновения
Источник: 24 Канал
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