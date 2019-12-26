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      Генпрокуратуры больше не будет: Рябошапка назвал дату начала работы Офиса генпрокурора

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      Руслан Рябошапка рассказал детали реформирования Генпрокуратуры / news.liga.net

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уже со 2 января 2020 года в Украине исчезнет Генпрокуратура, а взамен заработает Офис генпрокурора. По его словам, это будет следующим этапом трансформации и очищения органа юстиции.

      После начала работы, с 20 января, в Офис генпрокурора будут добирать еще более 200 работников, рассказал Руслан Рябошапка во время своего брифинга.

      Интересно: "Увольнение" прокурора от Украины по делу MH17: что говорят в ГПУ

      Он также отметил, что после прохождения переаттестации с 1 тысячи 399 прокуроров в структуре остались только 610 человек. Им всем было предложено перейти в Офис генпрокурора.

      Кроме того, штаб ГПУ сократил 2 тысяч 500 человек до 1 тысячи 500 человек, что практически не отобразилось на эффективности работы прокуратуры. В то же время уже анонсированные 200 вакансий в Офисе генпрокурора таки появятся.

      Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. Речь идет о том, чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры, с тем, чтобы новая прокуратура имела новый толчок, новый импульс в своем развитии,
      – пояснил Рябошапка.

      Коротко о реформе ГПУ и переаттестации прокуроров

      Переаттестация проходила в три этапа:

      • знание законодательства;
      • проверка общих способностей;
      • собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

      К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

      Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватные, поскольку проверенные Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка
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