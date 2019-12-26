Генпрокуратуры больше не будет: Рябошапка назвал дату начала работы Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уже со 2 января 2020 года в Украине исчезнет Генпрокуратура, а взамен заработает Офис генпрокурора. По его словам, это будет следующим этапом трансформации и очищения органа юстиции.

После начала работы, с 20 января, в Офис генпрокурора будут добирать еще более 200 работников, рассказал Руслан Рябошапка во время своего брифинга.

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Он также отметил, что после прохождения переаттестации с 1 тысячи 399 прокуроров в структуре остались только 610 человек. Им всем было предложено перейти в Офис генпрокурора.

Кроме того, штаб ГПУ сократил 2 тысяч 500 человек до 1 тысячи 500 человек, что практически не отобразилось на эффективности работы прокуратуры. В то же время уже анонсированные 200 вакансий в Офисе генпрокурора таки появятся.

Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. Речь идет о том, чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры, с тем, чтобы новая прокуратура имела новый толчок, новый импульс в своем развитии,

– пояснил Рябошапка.

Коротко о реформе ГПУ и переаттестации прокуроров

Переаттестация проходила в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватные, поскольку проверенные Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.