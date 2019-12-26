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      Генпрокуратури більше не буде: Рябошапка назвав дату початку роботи Офісу генпрокурора

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      Руслан Рябошапка розповів деталі реформування Генпрокуратури / news.liga.net

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що вже з 2 січня 2020 року в Україні зникне Генпрокуратура, а натомість запрацює Офіс генпрокурора. За його словами, це буде наступним етапом трансформації та очищення органу юстиції.

      Після початку роботи, з 20 січня, в Офіс генпрокурора добиратимуть ще понад 200 працівників, розповів Руслан Рябошапка під час свого брифінгу.

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      Він також зазначив, що після проходження переатестації з 1 тисячі 399 прокурорів у структурі залишилися лише 610 осіб. Їм усім було запропоновано перейти в Офіс генпрокурора.

      Крім того, штаб ГПУ скоротили 2 тисяч 500 осіб до 1 тисячі 500 людей, що практично не вдіобразилося на ефективності роботи прокуратури. Водночас вже анонсованих 200 ваканцій в Офісі генпрокурора таки з'являться.

      Ми хотіли б донабрати людей, які є професіоналами, доброчесними, але які не мають прокурорського досвіду. Мовиться про те, щоб отримати свіжу кров в органах прокуратури, з тим, щоб нова прокуратура мала новий поштовх, новий імпульс у своєму розвитку,
      – пояснив Рябошапка.

      Коротко про реформу ГПУ і переатестацію прокурорів

      Переатестація відбувалася у три етапи:

      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
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