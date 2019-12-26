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      Звільнено єдиного прокурора від України у справі MH17, – Сарган

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      Україна звільнила свого прокурора з міжнародної слідчої групи щодо MH17 / glavcom.ua

      Прессекретар колишнього українського генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила про звільнення керівника слідчої групи від України у розслідуванні обставин катастрофи MH17. За її словами, він же єдиний прокурор від України у цій справі.

      Інформацію про звільнення Сарган отримала від колег з Нідерландів. Про це вона повідомила у своєму фейсбуці.

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      Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу, зустрічався з ним його заступник,
      – заявила Лариса Сарган.

      Це звільнення відбулося перед початком судового процесу щодо збиття літака над Донбасом, який у Нідерландах має початися у березні 2020 року.

      Що відомо про міжнародну слідчу групу у справі збиття MH17?Саме їй вдалося довести причетність Росії до збиття пасажирського літака над Донбасом у липні 2014 року. Зокрема, міжнародні слідчі довели, що "Бук", з якого стріляли у літак, був завезений на окуповану українську територію з Росії.

      Що сталося з літаком рейсу MH17?

      17 липня 2014 року над Донбасом біля окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17. Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж – 298 людей.

      Україна, Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію відповідальна Росія. Кремль звинувачення традиційно відкидає.


      Збиття MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики MH17 Війна на Донбасі Нідерланди Юрій Луценко ГПУ
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