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      Уволен единственный прокурор от Украины по делу MH17, – Сарган

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      Украина уволила своего прокурора с международной следственной группы по MH17 / glavcom.ua

      Пресс-секретарь бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила об увольнении руководителя следственной группы от Украины в расследовании обстоятельств катастрофы MH17. По ее словам, он же единственный прокурор от Украины в этом деле.

      Информацию об увольнении Сарган получила от коллег из Нидерландов. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.

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      Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени, встречался с ним его заместитель,
      – заявила Лариса Сарган.

      Это увольнение произошло перед началом судебного процесса относительно сбития самолета над Донбассом, который в Нидерландах должен начаться в марте 2020 года.

      Что известно о международной следственной группе по делу сбивания MH17?
      Именно ей удалось доказать причастность России в сбитии пассажирского самолета над Донбассом в июле 2014 года. В частности, международные следователи доказали, что "Бук", из которого стреляли в самолет, был завезен на оккупированную украинскую территорию из России.

      Что случилось с самолетом рейса MH17?

      17 июля 2014 года над Донбассом возле оккупированного пророссийскими боевиками Тореза сбили пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.

      Украина, Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию ответственная Россия. Кремль обвинения традиционно отвергает.


      Сбитие MH17 в цифрах / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Юрий Луценко Нидерланды Война на Донбассе MH17
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