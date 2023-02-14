Во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил, что "Путин совершил две стратегические ошибки – недооценил силу и храбрость народа Украины и ее вооруженных сил, а также недооценил решительность и единство НАТО и наших партнеров".
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В НАТО пообещали и дальше поддерживать Украину
Глава Альянса в очередной раз подчеркнул, что союзники по НАТО будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чтобы Киев мог "защитить свое право на самооборону".
И с самого начала мы очень тесно сотрудничали с Европейским Союзом, полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сегодня мы обсудим нашу постоянную поддержку, чтобы помочь Украине преобладать как независимое суверенное государство и поддерживать международный порядок,
– сказал он.
Напомним, что 14 февраля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В этой встрече приняли участие представители более 50 стран.
Готовит ли Россия новое наступление
- Уже не один месяц СМИ сообщают о том, что Россия готовит новое полномасштабное наступление. Вероятно, он может состояться в феврале – марте. Однако к этой возможной атаке активно готовится Украина, которой помогают западные партнеры.
- Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли поделились мнениями относительно вероятной угрозы со стороны России.
- В ходе брифинга заявили, что в США нет информации о том, попытается ли Россия в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она ее. "И пока они этого не сделали, потому что украинская противовоздушная оборона достаточно эффективна", – сказал Остин.
- Он также подчеркнул, что партнеры Украины делают все возможное, чтобы развивать мощь нашего государства.
- Издание Financial Times сообщило, что Росия накапливает самолеты вблизи границы из Украины. Там отметили, что это может свидетельствовать, что Москва готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наземное наступление.