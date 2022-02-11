Украина привлекает партнеров для ответа России

О циничных действиях агрессора Киев уже проинформировал генсека ООН, Европейский Союз, а также руководство дружественных государств. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

К теме Экономическая война против Украины, – США о военных учениях России в море

Чиновник отметил, что Россия не должна иметь свободу манипулировать темой "учений", для того, чтобы блокировать торговые пути в Черном море. Ведь безопасность в этом регионе касается многих стран.

Сегодня генсек НАТО находится в Румынии. По нашей инициативе вопрос блокирования Черного и Азовского морей будет предметом переговоров. Поэтому мы будем находиться на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу,

– заверил Кулеба.

Он добавил, что по обновленным данным, Россия изменила координаты учений.

"Ситуация динамичная. Мы внимательно за всем следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами по сдерживанию этих действий России", – подчеркнул чиновник.

Что известно о блокировании Россией морей

Россия заявила, что с 13 по 19 февраля закрывает районы Черного и Азовского морей для проведения своих ракетных и артиллерийских учений. Ни одного коридора для прохода торговых судов Кремль не предусмотрел, поэтому это делает невозможным судоходство в морях.

МИД Украины выразил решительный протест из-за таких действий агрессора. Ведь они могут вызвать сложные экономические и социальные последствия для нашего государства.

Впоследствии Россия сообщила, что якобы не будет блокировать акватории Черного и Азовского морей. В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что поступило сообщение об отмене перекрытия одного района Азовского моря.

Это может вас заинтересовать – Россия закрыла Черное и Азовское моря для своих учений