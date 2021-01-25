Генеральный секретарь ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич планировала в 2019 году посетить Украину. Однако Киев не создал для этого соответствующих условий.

Источник: "Европейская правда"

Первой страной, которую хотела посетить генсек, когда заняла новую должность, была Украина. Об этом Пейчинович-Бурич заявила во время выступления на пленарной сессии.

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Кроме того, среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь ко вступлению в должность генсека, был президент Владимир Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

Заметим, Пейчинович-Бурич находилась с визитом в России в течение 19–20 октября 2020 года.

Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в нее я хотела сначала посетить Украину. Однако Украина не создала такой возможности. Я считала важным поехать туда, из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией,

– пояснила дипломат.

Генсек Совета Европы подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины четко упоминаются в многочисленных документах организации.

"Моя позиция очень понятна. Я надеюсь, что как только позволят условия, комиссар сможет посетить Украину", – добавила Пейчинович-Бурич.

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Речь идет о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым, который отложили из-за пандемии коронавируса.

Почему генсек не приехала в Украину

По данным издания, в конце 2019 года Пейчинович-Бурич действительно планировала посетить Украину. Уже велась подготовка визита, также планировали встречи дипломата вне официальной программы.

Однако Киев якобы не дал согласия на встречу генсека Совета Европы с Зеленским. Из-за этого в Страсбурге решили отменить визит Пейчинович-Бурич. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, что "Украина не создала возможности для приезда".